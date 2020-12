"초등 고학년에 딱" SKT, 주니어폰 단독 출시…출고가 31만원대

[아시아경제 조슬기나 기자] SK텔레콤은 크리스마스를 맞아 초등학교 고학년에 꼭 맞는 주니어폰 '갤럭시 A21s ZEM'을 오는 24일 단독 출시한다. 출고가는 31만4600원이다. 6.5인치 HD+ 디스플레이에 5000mAh 대용량 배터리, 4800만 화소 쿼드 카메라가 탑재됐다.

'갤럭시 A21s ZEM'은 초등 고학년생을 겨냥해 네이버 어학사전 애플리케이션은 물론 네이버 오늘의 회화ㆍ단어퀴즈 앱을 기본으로 사용할 수 있게 했다. 초등 영어ㆍ코딩, 중고교 강좌 등을 온라인으로 학습할 수 있는 삼성에듀 1년 무료 쿠폰도 지원한다. 또한 부모와 자녀는 상의를 거쳐 SK텔레콤의 자녀케어 관련 서비스인 ZEM 앱을 통해 ▲스마트폰 사용시간 관리 ▲자녀 위치 조회 ▲미세먼지 정보 조회 등 다양한 편의 기능을 활용할 수도 있다.

SK텔레콤은 17일부터 22일까지 공식 온라인스토어 T다이렉트샵에서만 사전 예약을 진행한다. 선착순 고객 500명을 대상으로 크리스마스 이브인 24일 배스킨라빈스 아이스크림 케이크를 함께 선물로 주는 산타 배송 서비스를 제공할 예정이다. 수도권 외 지역 고객은 기프티콘으로 수령 가능하다. 제품 박스에는 편의점, 대중교통 등에서 사용가능한 선불식 용돈카드 '코나카드', 휴대폰 케이스 2종, 스트랩, 블루라이트 차단 액정보호필름이 동봉된다.

사전 예고된 '갤럭시 A21s ZEM'의 공시지원금은 요금제에 따라 19만~24만원이다. 오는 24일 최종 확정된다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr