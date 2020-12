NH농협생명, 모두레 어린이 금융교실 영상콘텐츠 공개

[아시아경제 기하영 기자]NH농협생명이 17일 농촌지역 어린이를 위한 금융교육 영상콘텐츠를 제작해 초등학교에 배포했다.

농협생명은 경제·금융교육에 소외된 지역의 어린이를 지원하고자 매년 ‘모두레 어린이 경제·금융 교실’을 운영한다. 농협의 ‘협동조합’과 보험의 ‘상부상조’ 정신을 바탕으로 만든 ‘모두레 어린이 경제·금융 교실’은 어린이들의 눈높이와 학년별 수준을 고려해 맞춤식 교육으로 진행된다. 학생들은 다양한 체험 놀이, 뮤지컬 공연 등 을 통해 경제·금융, 보험의 중요성을 배운다.

올해는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 ‘모두레 금융교실’을 온라인으로 시청가능한 금융교육 영상콘텐츠로 제작했으며, 전국 농촌지역 59개 초등학교에 배포했다.

해당 영상콘텐츠는 농협생명의 마스코트인 ‘코리’가 등장해 어린이들이 친밀감을 느끼며, 재미있게 이해할 수 있도록 제작했다. 초등학교 저학년·고학년 맞춤용 2편의 영상을 USB에 담아 제공했다. 학교에서는 선생님들이 학생들과 함께 시청, 미리 배포된 교육자료를 통해 추가 교육을 할 수 있다.

홍재은 대표이사는 “앞으로도 NH농협생명은 디지털 시대에 맞는 새로운 콘텐츠를 개발해 농촌지역 어린이들이 소외되지 않고 적절한 금융교육을 받을 수 있도록 아낌없이 지원하겠다”고 전했다.

