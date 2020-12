평화·통일교육센터 파주에 건립된다…200억 투입

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도교육청이 한반도 평화 시대를 준비하는 '평화ㆍ통일교육센터'를 건립한다.

경기교육청은 파주시 적성면에 소재한 평화통일체험학습장 부지 1만6130㎡(4879.3평)에 지상 2층 건물 2동으로 평화ㆍ통일교육센터를 건립한다고 17일 밝혔다. 총 사업비는 200억원이며 2023년 9월 개관 목표다.

센터는 학생들이 직접 체험하고 실천할 수 있도록 평화관과 통일관으로 나눠 건립된다. 평화관은 최첨단 복합매체를 활용해 한반도 평화의 과거, 현재, 미래를 체험 연령별 눈높이에 맞게 운영된다. 통일관은 경기도와 전국 학생들의 평화ㆍ통일교육과 교원 연수기관으로 활용된다.

센터 야외에는 남북정상회담이 열렸던 공동경비구역, 도보다리 등이 실제와 같은 모형으로 제작 설치된다.

경기교육청은 센터가 개관하면 학생들에게 센터 주변 도라산 국제역, 도라전망대, 오두산 통일전망대, 제3땅굴, 도라산역, 임진강, 고량포구 등지에서 평화ㆍ통일과 생태 체험학습 연계 프로그램을 경험하고 평화감수성을 높이는 기회를 제공할 계획이다.

정태회 경기교육청 민주시민교육과장은 "평화ㆍ통일교육센터는 한반도 평화시대를 만들어 갈 미래 세대에게 체험과 실천 기회의 중심이 될 것"이라면서 "접경지역 다양한 자원을 활용해서 생생한 학생중심 활동을 만들어 가겠다"고 강조했다.

