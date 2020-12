전국 69개 골프장 "혹한기에도 정상 영업"

[아시아경제 노우래 기자] 69개 골프장이 혹한기에도 정상 영업한다.

한국골프장경영협회(회장 박창열)가 16일 전국 회원사를 대상으로 동절기 휴ㆍ개장 현황을 파악한 결과 상당수가 영업하는 것으로 조사됐다. 올해는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 국내 골프 수요가 늘어나면서 문을 닫지 못하는 골프장이 많아졌다. 55개 골프장은 하루 이상 휴장한다. 골프장의 휴ㆍ개장 여부는 날씨 등에 따라 탄력적이다. 자세한 정보는 홈페이지에 있다.

▲ 정상 영업(69개 사)= 가야, 경주신라, 고창, 골드레이크, 광주, 구미, 김포시사이드, 그랜드, 노벨, 노스팜, 뉴스프링빌, 대구, 동래베네스트, 도고, 동부산, 드비치, 라비에벨, 라헨느, 롯데스카이힐김해, 롯데스카이힐부여, 마우나오션, 무등산, 발리오스, 보라, 부곡, 부산, 블랙밸리, 블랙스톤제주, 비에이비스타, 서서울, 세인트포, 세종에머슨, 센추리21, 수원, 스카이밸리, 실크리버, 썬밸리, 썬힐, 안성, 양산, 양평TPC, 어등산, 에덴밸리, 에버리스, 에이원, 에이치원클럽(옛 덕평), 엘리시안제주, 오션힐스영천, 우정힐스, 울산, 유성, 은화삼, 이천마이다스, 이포, 인천국제, 인터불고, 정산, 지산, 진주, 창원, 크라운, 파미힐스, 팔공, 플라자CC설악, 해운대비치, 화성상록, 화순, 화순엘리체, 힐드로사이

▲휴장(52개 사)

계룡대(1월4~8일)

곤지암(12월14일~2월15일)

골드(1월4~8일, 1월11~15일)

골프클럽안성Q(12월24일~1월14일)

금강(12월21~31일, 1월1월~2월15일, 1월2월 주말 개장ㆍ주중 휴장, 2월16일 개장)

김해상록(12월28일)

남부(1월4일~2월4일)

남여주(12월21~31일)

남촌(1월1일~2월15일)

뉴서울(2월1~15일)

곤지암(12월14일~2월15일)

라데나(12월25일~1월1일)

레이크사이드(1월 매주 월요일, 2월1일ㆍ8일ㆍ12일)

레이크우드(1월25일~2월8일)

렉스필드(1월1일~2월5일)

무주덕유산(12월1일~3월 초)

문경(1월26일~2월3일)

버치힐(12월14일~3월18일)

블랙스톤이천(1월1~30일)

블루헤런(12월24일~2월5일)

서산수(1월12~28일)

세라지오(1월1~29일)

세종필드(1월4~18일)

솔모로(12월31일, 1월1일, 1월18~22일, 2월11~12일)

아난티코드서울(12월21일~2월24일)

알펜시아(12월14일~3월11일)

양주 (1월1일, 12월~2월까지 매주 월요일)

에딘버러, 웰링턴(1월1일)

에머슨(1월1~31일)

여주(12월14일~1월31일)

용평(11월23일~3월25일)

이스트밸리(1월18일~2월19일)

잭니클라우스(12월28일~2월4일)

제이드팰리스(12월21일~2월26일)

제일(1월2~29일)

중문(1월18일)

중부(12월28일~1월28일)

캐슬렉스서울(1월4~8일, 1월11~15일)

코리아(1월18~22일, 1월25~29일)

크리스탈밸리(1월1일~2월25일)

클럽모우(1월1~14일, 1월15일 이후 금ㆍ토ㆍ일 개장)

프린세스(1월18~27일)

플라자CC용인(1월4일)

핀크스(1월11~14일, 1월18~21일)

한성(1월4~15일)

한양(1월11~20일)

한원(1월4~8일)

해비치서울(12월14~2월26일)

해슬리나인브릿지(1월1~2월25일)

화산(1월25~2월5일)

▲ 기타 휴장(3개 사)

뉴코리아, 신원(1월 월요일)

태광(12월부터 2월까지 매주 월요일)

▲ 미정(4개 사)= 블루원용인, 윈체스트, 티클라우드, 프리스틴밸리

