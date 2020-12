한홍구 성공회대 교수 역사특강...민주· 평화 · 인권 말하고 노래하다

관악의 역사 콘서트 19일 오후 4시 관악구청 공식 유튜브 채널 ‘라이브 관악’에서 생중계... 민주, 평화, 인권에 대한 역사 강연과 문화공연 결합한 새로운 콘텐츠 선보여

[아시아경제 박종일 기자] 관악구(구청장 박준희)가 19일 관악구청 공식 유튜브 채널 ‘라이브 관악’을 통해 ‘역사콘서트 K-CONCERT’를 온라인으로 개최한다.

‘관악의 민주·평화·인권을 말하고 노래하다’라는 주제로 진행되는 이번 행사는 코로나19 장기화에 지친 지역주민에게 역사의식 고취와 흥미로운 공연을 온라인으로 제공하기 위해 마련됐다.

관악구와 관악민주주의의길을걷다 마을관광사업추진단, (사)박종철 기념사업회가 함께 추진하는 협치 사업의 일환으로 진행되며, 지루할 수 있는 역사 강연에 흥겨운 문화공연을 접목한 새로운 콘텐츠를 선보일 예정이다.

행사는 19일 오후 4시부터 6시까지 약 2시간 동안 관악구청 공식 유튜브 채널 ‘라이브 관악’에서 생중계, 한홍구 작가(성공회대 교수)의 역사특강과 인디밴드 레드로우, 클래식앙상블 아다지오, 가수 새실, 테너 조준, 4팀의 음악공연이 펼쳐진다.

한국 민주화의 역사와 그 현장에 함께 했던 관악 민주주의의 역사가 흥겨운 문화공연과 더해져 코로나19 장기화로 지친 구민들에게 뜻깊은 선물의 시간이 될 것으로 기대된다.

박준희 구청장은 “민주주의의 의미를 되새기고 즐거운 문화공연을 누릴 수 있는 기회를 통해 구민 여러분들께 즐거운 시간을 선사할 것”이라며 “앞으로도 코로나19로 지친 구민들을 위로할 수 있는 새로운 언택트 문화공연 콘텐츠 발굴에 최선을 다하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr