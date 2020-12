中 무인탐사선 창어5호 지구 귀환

소련, 미국 이어 3번째 달 표면 채취

중국 3단계 달 탐사계획 성공 자평

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 중국의 무인 달 탐사선 창어 5호가 17일(현지시간) 새벽 달 표면 샘플을 싣고 지구로 귀환했다.

중국 관영 신화통신은 창어 5호의 귀환 캡슐이 베이징 시간 기준 오전 1시 59분 북부 네이멍구 자치구의 초원지대인 쓰쩌왕에 착륙했다고 중국국가우주국을 인용해 보도했다. 중국은 소련과 미국에 이어 달 표면 샘플 채취 3번째 국가가 됐다.

창어 5호는 지난달 24일 운반로켓 창정 5호에 실려 지구를 떠났고, 이달 1일 달의 '폭풍우의 바다'로 알려진 지역에 선체에서 분리된 일부가 착륙했다.

또 달 표면은 물론 2m 깊이의 구멍을 뚫어 2kg의 토양ㆍ암석 샘플을 채취했다.

달 샘플 채취 후 창어5호 이륙선은 지난 3일 이륙, 6일 달 궤도에서 궤도선-비행선과 성공적으로 도킹(결합)했다.

신화통신은 "궤도, 착륙, 샘플 채취 등 2004년 시작된 3단계 달 탐사 계획의 성공적 결말을 기록한 것"이라고 평가했다.

