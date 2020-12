소진공, 제25회 중소벤처기업·소상공인 금융지원 대통령상 수상

코로나19 위기 극복 위한 3조원대 긴급대출로 소상공인 경영안정에 기여한 공로

[아시아경제 김종화 기자]소상공인시장진흥공단(소진공)이 17일 서울 중소기업중앙회에서 열린 '제25회 중소벤처기업 금융지원 시상식'에서 단체부문 대통령 표창을 수상했다.

중소벤처기업부가 주관하는 중소벤처기업 금융지원 시상식은 올해로 25번째를 맞이한 중소벤처기업부(중기부) 금융분야의 전통 있는 행사다. 중소기업과 소상공인의 금융지원을 활성화하고 관련 금융계 종사자의 사기를 진작하기 위해 공이 큰 개인과 단체에 정부 및 기관을 포상한다.

소진공은 중기부 산하 준정부기관으로 4.6조원대 융자금과 3조원대 소상공인 새희망자금, 5000억원대 국고보조금 등 올해 기준 약 9조원이 넘는 예산을 운용했다.

특히 올해는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)로 인해 큰 어려움을 겪고 있는 소상공인에게 약 3조원 규모의 '코로나19 경영안정자금(대출)'을 긴급지원해 일시적 자금애로 해소와 위기 극복에 크게 기여한 공로를 인정받았다.

또 코로나19 감염병의 확산 예방과 소상공인의 편리한 접근을 위해 기존 현장접수 방식(전국 66곳 소상공인시장진흥공단 지역센터 직접방문)에서 소상공인 정책자금 홈페이지를 통한 비대면 온라인 접수방식으로 전면 전환, 디지털·온라인 지원체계를 구축하는 등 정책 수요자인 소상공인의 편의 향상에도 적극 앞장서 왔다.

조봉환 소진공 이사장은 "하루라도 빨리 모든 소상공인이 회복할 수 있도록 공단 전직원이 더욱 노력하겠다"면서 "코로나19로 위기에 처한 소상공인을 위해 밤낮없이 현장에서 뛰며, 고생하고 있는 모든 임직원의 노고에도 감사를 전한다"고 말했다.

