김정은, 김정일 9주기 맞아 금수산태양궁 참배

최룡해·리병철·김덕훈·김여정 등 참배

김정은 북한 국무위원장이 김정일 국방위원장의 9주기를 맞아 금수산태양궁전을 참배했다.

북한 노동당 기관지 노동신문은 17일 "김정은 동지께서 민족최대의 추모의 날에 즈음하여 금수산태양궁전을 찾으셨다"고 보도했다.

김일성 주석과 김정일 위원장의 입상에는 김 위원장 명의의 꽃바구니와 당 중앙위원회, 국무위원회, 최고인민회의 상임위원회, 내각의 명의로 된 꽃바구니들이 진정됐다.

최룡해 국무위원회 제1부위원장, 리병철 당 중앙군사위원회 부위원장, 김덕훈 내각총리, 박봉주 국무위원회 부위원장을 비롯한 당정 간부들과 무력기관 고위인사들이 함께 했다. 김 위원장의 여동생인 김여정 당 제1부부장의 모습도 눈에 띄었다.

신문은 "김정일 동지께서 생전의 모습으로 계시는 영생홀을 찾으신 경애하는 최고영도자 김정은 동지께서는 혁명생애의 마지막 순간까지 조국과 인민을 위한 불같은 사랑과 헌신의 길을 걸으시며 존엄높고 위대한 백전백승의 당, 일심단결의 나라를 온 세상에 빛내여주신 위대한 장군님께 가장 경건한 마음으로 숭고한 경의를 표하시면서 삼가 인사를 드리시였다"고 전했다.

이어 "당과 정부의 간부들과 무력기관의 책임 일군(일꾼)들은 김정일 동지의 사상과 업적을 견결히 옹호고수하고 빛내이며 경애하는 최고영도자 김정은 동지의 영도따라 사회주의위업의 새로운 승리를 향한 성스러운 투쟁에서 맡겨진 중대한 책무를 다해나갈 철석의 맹세를 다졌다"고 전했다.

김 위원장은 김정일 국방위원장 1주기인 2012년부터 김일성 주석과 김정일 위원장의 시신이 안치된 금수산태양궁전을 찾았다.

북한은 과거 1·2·3·5주기에는 평양에서 중앙추모대회를 개최했지만, 올해는 정주년(5·10년 단위로 꺾어지는 해)이 아니라 조용히 치를 것으로 예상된다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr