'골목식당' 백종원, 표절 피해 포항 덮죽집 방문…"좋은 선례 남겨야 해"

[아시아경제 김봉주 기자] '골목식당'에서 백종원이 '덮죽집' 논란으로 시선을 모았던 포항 원조 덮죽집으로 급히 내려갔다.

16일 오후 방송된 SBS '백종원의 골목식당'에서는 백종원이 포항으로 내려가 덮죽집을 방문하는 모습이 그려졌다.

포항 덮죽집은 노력 끝에 개발한 덮죽으로 백종원의 칭찬을 받은 바 있다.

하지만 방송 이후 해당 메뉴의 모양과 이름이 유사한 덮죽을 판매하는 프랜차이즈 업체 '덮죽덮죽'이 나와 표절 논란이 불거졌다.

'덮죽덮죽'은 서울 강남에도 문을 열었다.

부친 퇴직금으로 가게를 차리고 메뉴를 개발한 원조 덮죽집 사장은, 더이상 덮죽이란 명칭을 쓰지 못할 수도 있는 상황에 놓였다.

표절 의혹에 휩싸인 '덮죽덮죽'은 공식 사과 후 사업을 철수하기로 했다.

백종원은 안타까운 상황에서 포항 덮죽집을 급하게 찾았다. 그는 "알고 당하는 경우도 많다"면서 "골목식당 사장님들을 보호하는 것도 있지만 뿌리 뽑아야 해. 좋은 선례를 남겨야 한다"고 말했다.

백종원은 "거기는 진짜 착실하셔서 문제없겠거니 했다"면서 "우리는 초심이 바뀌는 문제가 제일 많은데 이런 문제가 생기네 참. 개인이 저렇게 노력하는 사람이 많지 않아서 특히 애정이 간다. 우리라도 보호해 드려야 한다. 어디 기댈 데가 없다. 내가 그랬잖아. 식당하면 외롭다고"라며 안타까움을 드러냈다.

덮죽집 사장은 백종원의 갑작스러운 방문에 놀라면서도 반가워 눈물지으며 그간의 힘들었던 이야기를 털어놓았다.

사장은 "정말 느리게 가고 싶은데 장사도 못 하게 자고 일어날 때마다 다른 일이 생겨났다. 입버릇처럼 선생님 오셨으면 좋겠다고 말했다"며 울먹였다.

이어 "어떻게 해야 할지 모르겠더라. 저는 진짜 덮죽만 열심히 만들고 싶다"고 말했다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr