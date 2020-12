[아시아경제 김봉주 기자] 가속페달을 브레이크로 착각해 승용차가 바다로 추락하는 사고가 났다.

16일 오전 11시께 경남 통영시 항남동 강구안 인근에서 후진하던 제네시스 승용차가 바다로 추락했다.

70대 운전자 A씨는 스스로 탈출해 큰 부상은 없었던 것으로 전해졌다.

신고를 받고 출동한 통영해경은 A씨를 병원으로 이송한 뒤 크레인을 동원해 차량을 인양했다.

운전자는 "브레이크 대신 실수로 가속페달을 밟았다"고 해경에 진술했다.

해경은 운전자 진술을 참고해 정확한 사고경위를 조사하고 있다.

