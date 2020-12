'만경사 석조여래좌상' 등 2점 고양 향토문화재 지정

'안소공 이훈 및 비인 현주 이 씨 묘비' 고양시 향토 문화재 제69호로 지정



[아시아경제 라영철 기자] 경기 고양시가 '고양 만경사 석조여래좌상'과 '고양 안소공 이훈 및 비인현주 이씨 묘비'를 고양시 향토문화재로 새롭게 지정했다.

16일 시에 따르면 이 두 점의 문화재는, 조선시대 불교조각사 및 사대부 묘제 연구에 중요한 자료로 평가받고 있다.

고양시 향토 문화재 제68호로 지정된 '고양 만경사 석조여래좌상(高陽 萬景寺 石造如來坐像)'은 고봉산 내 고찰 만경사에 소재한 작품이다.

만경사는 조선 선조 대의 문신 모당 홍이상(洪履祥, 1549-1615)이 조상들의 극락왕생을 기원하기 위해 문중의 원당(願堂)으로 창건한 사찰로 알려져 있다.

'고양 만경사 석조여래좌상'은, 상높이 37.5㎝, 무릎폭 27㎝의 소형 크기에 속하고 조선 후기 불상의 재료로 많이 사용된 경주 불석으로 제작됐다.

현재 제작연대를 파악할 수 있는 복장 유물은 없으나, 1887년 양주 심곡사 석조여래좌상, 19세기 양주 청련사 석조여래좌상 등 19세기 중·후반에 제작된 작품들과 유사하다는 평가다.

이 작품은 고양시 외 경기도 내에서도 사례가 드문 19세기 경주 불석 불상이라는 점에서 역사적 가치를 인정받아 향토 문화재로 지정됐다.

고양시 향토 문화재 제69호로 신규 지정된 '고양 안소공 이훈 및 비인 현주 이 씨 묘비(高陽 安昭公 李塤 및 庇仁縣主 李氏 墓碑)'는 부부의 묘비로, 한산이씨 인월당 종회 사당에 소재한다.

남편 안소공 이훈의 묘비는 전체높이 192㎝로 1482년에 세워졌고, 부인 비인 현주 이 씨의 묘비는 전체높이 163.5㎝로 1516년에 건립됐다.

남편 안소공 이훈(李塤, 1429-1481)은 조선 시대 전기를 대표하는 문신으로 알려져 있다. 본관은 한산(韓山) 자는 화백(和伯)이고 호는 인재(麟齋)이며, 시호는 안소(安昭)이다.

그는 1439년(세종 21) 관직에 오른 뒤 세조 대에 공조참의(工曹參議), 형조참의(刑曹參議), 한성판윤(漢城判尹) 등 관직을 두루 거쳤으며, 1471년(성종 2)에는 왕명으로 한성군(韓城君)에 봉해지기도 했다.

아내 비인 현주 이 씨(李氏, 1427-1514)는 조선 전기의 왕족으로 태종의 둘째 아들이자 세종의 형인 효령대군(孝寧大君, 1396-1486)의 유일한 딸이기도 하다.

'고양 안소공 이훈 및 비인 현주 이 씨 묘비'는 전형적인 조선 전기 양식으로 재질이 구하기 어려운 청옥석이다.

특히 부인의 묘비는 그 주인공이 여성임에도 불구하고 비음(碑陰, 비석 뒷면)에 행장(行狀)을 기록한 점 등에서 역사적·학술적·향토사적 가치가 높다는 평가다.

이번에 새롭게 지정된 2점을 포함해 현재까지 고양시 향토 문화재 수는 총 65점이다. 기존 고양시 향토 문화재였던 '고양 강매석교'는 지난 8월 경기도 제362호 유형문화재로 새롭게 승격돼 지정됐다.

시는 향토적 가치가 높은 문화유적을 지속적으로 발굴해 문화재로 지정해 나갈 계획이다.

