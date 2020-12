이마트24, 올해 와인 1분에 3병 팔았다

1월부터 12월14일까지 150만병 판매

연말 와인 수요에 누적 판매 170만병도 가능

와인 종류 늘린 '주류특화매장' 영향

[아시아경제 이승진 기자] 이마트24가 주류특화매장을 확대하며 와인 전문 편의점의 입지를 다지고 있다.

16일 이마트24가 올해 1월 1일부터 12월 14일까지 와인 판매수량을 확인한 결과 150만병 넘어선 것으로 나타났다. 1일 4300여병으로 1분에 3병꼴로 판매된 셈이다. 1월부터 11월까지 매출액 기준 전년 동기 대비 176.3% 증가한 데 이어, 12월(1일~14일)에는 4배 이상(317%) 늘었다.

12월 이달의 와인으로 선정된 ‘라 크라사드 까베르네 시라’(이하 라 크라사드)와 ‘꼬모 3종’이 큰 호응을 얻으며 12월 들어 하루 평균 1만병 이상 판매되고 있다. 특히 라 크라사드는 일평균 4200병이 넘게 팔리고 있다. 이마트24에서 2주 이상 일평균 판매 1만병을 지속하고, 단일 상품(라 크라사드)이 일평균 4000병 이상 꾸준히 팔린 것은 이번이 처음이다.

이마트24는 12월 마지막 10일 동안 한 달 와인 판매량의 50%가 몰려있는 것을 감안하면, 올해 누적 170만병 판매도 가능할 것으로 예상하고 있다. 올해 판매된 150만병 와인의 용량을 따져보면 105만ℓ로 펌프 소방차 525대 분량이며, 와인병을 눕히면 서울에서 부산까지 이을 수 있는 있는 양이다.

이처럼 와인을 많이 판매할 수 있었던 것은 와인의 대중화 분위기에 맞춰 ‘가까운 와인 구매처 = 이마트24’ 라는 공식을 각인시키기 위한 노력 덕분이라고 이마트24는 분석했다. 또 최근 대형마트, 편의점을 통해 와인이 대중화된 데 이어 올해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 '홈술족'까지 늘어난 것이 와인 판매 증가의 중요한 요인이었다.

이러한 사회 분위기에 맞춰 이마트24가 지난해부터 늘려온 주류특화매장은 현재 전체점포의 절반 수준인 2400여점까지 확대됐다. 주류특화매장은 기존 4~5종에 불과했던 편의점 와인을 10종으로 확대한 새로운 모델이다,

이마트24는 모바일 와인 큐레이션 업체 와인포인트와 손잡고 O2O(온라인과 오프라인 연계) 서비스까지 확대하면서 고객들의 접근성을 높였다. 와인포인트 앱을 통해 주문한 와인을 가까운 이마트24에서 결제 및 수령할 수 있는 해당 서비스는 현재 전국 3000점포에서 이용할 수 있다.

이마트24는 매월 바이어가 추천하는 와인을 알뜰하게 판매하는 '이달의 와인' 마케팅과 매월 마지막 주 10~20여종의 와인을 할인 판매하는 와인데이도 진행 중이다. 아울러 이마트24에서만 만나볼 수 있는 브랜드 '꼬모'를 론칭해 세계 각국의 와인을 합리적인 가격으로 맛볼 수 있도록 늘려나가고 있다.

백지호 이마트24 MD담당 상무는 "이마트24는 지난해부터 접근성이 뛰어난 오프라인 인프라를 갖춘 편의점의 특성에 맞춰 와인을 강화해 왔으며, 이제는 이마트24의 핵심 경쟁력 중 하나로 자리 잡았다”며 "앞으로도 와인을 비롯해 가맹점과 고객들에게 차별화된 가치를 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr