현대엔지니어링·오산시, 운암뜰 스마트시티 개발 협력

[아시아경제 김유리 기자] 현대엔지니어링이 오산시와 '오산 운암뜰 복합단지'를 스마트시티로 개발하기 위한 공동 협력을 추진한다.

현대엔지니어링과 오산시는 '오산 운암뜰 스마트시티 개발 협력'을 위한 포괄적 업무협력 양해각서(MOU)를 체결했다고 15일 밝혔다. 경기도 오산시 오산시청에서 진행된 체결식에는 김창학 현대엔지니어링 대표, 곽상욱 오산시장을 비롯한 양측 관계자들이 참석했으며 향후 협력 방안에 대해 논의했다.

현대엔지니어링은 지난해 7월 민간사업자 공모를 거쳐 우선협상대상자로 선정된 이후 같은 해 11월 '오산 운암뜰 복합단지 조성' 사업 협약을 체결하며 본격적인 사업 절차를 밟고 있다. 오산 운암뜰 복합단지 조성 사업은 오산시청 동측 일원 농경지에 지식산업시설 용지와 공동주택 및 근린생활시설 용지, 복합시설 용지 등을 공급하는 사업이다. 오산시와 민간사업자가 자본금 50억원을 출자해 프로젝트 금융투자회사(PFV)를 설립하는 민·관 합동 개발 방식으로 추진되는 사업이다.

오산시 운암뜰 사업부지는 경부고속도로와 인접해 수도권 남부 핵심 입지로 평가 받는다. 민간과 공공이 수행하는 대규모 공동 투자 개발사업이라는 점에서도 관심을 받고 있다.

현대엔지니어링과 오산시는 오산 운암뜰 복합단지 개발사업을 통해 시민들의 삶의 질을 향상시키고 지속 가능한 도시 성장전략을 마련하기 위한 목표를 추진 중이다. 스마트교육, 스마트 모빌리티, 디지털트윈 중심의 마스터플랜을 구축할 예정이다. 이를 위해 시민, 전문가 자문단, 지역 대학·기관, 정부기관 등 공공 및 민간의 다양한 아이디어를 수렴해 마스터플랜에 반영할 계획이다.

현대엔지니어링 관계자는 "이번 운암뜰 스마트시티 개발협력 체결을 계기로 오산시와 현대엔지니어링 간의 행정지원, 기술 및 네트워크 공유 등 협력을 통해 상호 시너지가 극대화될 것으로 기대된다"며 "오산 운암뜰 스마트시티가 민간 제안형 스마트시티의 모범사례로 꼽힐 수 있도록 준비할 것"이라고 말했다.

