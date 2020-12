주호영 "'文정권 법조인' 동의했는데…與, 공수처 개정 강행"

기자회견 열고 '여야 협상' 막전막후 공개

"변협 추천, 與 제시, 朴 의장 제시한 인물에도 수용 의사 밝혔지만 못 받아"

"협상 무시하고 野 비토한 김진욱·전현정 후보 낙점하나…원점 추천해야"

[아시아경제 김혜민 기자] 주호영 국민의힘 원내대표는 13일 고위공직자범죄수사처(공수처)장 후보에 대한 여야 원내대표 간 협상 과정을 설명하며 "더불어민주당이 문재인 정권에서 중용된 인사들도 수용하지 않았다"고 말했다. 자신들의 입맛에 맞는 공수처장을 임명하기 위해 야당의 동의를 무시하고 공수처법을 무리하게 개정했다는 주장이다.

주 원내대표는 이날 오후 국회에서 긴급 기자간담회를 열고 "공수처장 추천위 출범 이후 여야 간 후보 선출을 위한 막후 협상이 진행돼왔고, 박병석 국회의장도 여야 합의할 수 있는 후보를 만들기 위해 적극적으로 중재 노력을 해줬다"며 이 같이 밝혔다.

주 원내대표는 "국민의힘은 공수처법 저지를 위해 공수처장 선출 논의를 봉쇄한 적이 없다. 청와대와 여당이 원하는 후보 가운데 적당한 인물이 있다면 동의하겠다는 열린 자세로 협상에 임했고, (몇몇 인물에 대해선) 수용 의사도 밝혔다"며 "특히 공수처장 후보 추천위에서 추천된 후보 중 대한변협에서 추천한 사람을 포함해 2명에 대해선 동의할 수 있다고 의사표시까지 했다"고 설명했다.

그는 문재인 정권에서 중용된 차관급 법조인 두 사람에 대해서도 동의할 수 있다고 얘기했는데 한 사람에 대해서만 당사자가 동의를 하지 않는다는 답을 전달받았다고 밝혔다.

주 원내대표는 "당시 김태년 원내대표가 '청와대가 검사 출신 후보엔 난색을 표한다'며 공수처가 검찰 개혁의 상징인 만큼 법관 출신이 어떻냐고 타진해왔다"며 "그래서 국민의힘은 법관 출신을 수용한다는 전제에서 더 논의를 했고, 김 원내대표가 추천한 후보 가운데 몇명에 대해서도 수용할 수 있다는 의사를 밝혔다"고 말했다.

그러면서 "박 의장이 제안한 많은 숫자에도 동의했지만 민주당은 받질 못했다"며 "우리는 정치적 중립성이 담보되고 공정하게 검사들을 지휘할 수 있는 공수처장을 선출하려 노력한 것이지, 우리가 반대한 것은 무능하고 편향된 공수처의 탄생"이라고 강조했다.

주 원내대표는 "집권여당이 자신들의 입맛에 맞는 공수처장을 무리하게 임명하려는 요식절차를 시작한 만큼 이제 협상 내용의 일부를 공개해야 한다고 판단했다"며 "청와대와 민주당은 지금까지의 여야 협상 과정을 깡그리 무시하고 처음부터 낙점했던 인물을 그대로 공수처장에 임명할 태세"라고 비판했다.

그는 특히 추미애 법무부 장관이 추천한 전현정 변호사, 대한변협이 추천한 김진욱 헌법재판소 선임연구관을 언급하며 "공수처장 후보 추천위에서 추천되고 투표에 붙여졌지만 야당에 의해서 비토된 후보임을 명확히 한다"며 "여야에서 거론된 다양한 후보군들, 박 의장이 제안한 후보군들을 포함해 원점에서 다시 추천해야 한다"고 말했다.

주 원내대표는 "추천위가 이런 노력 없이 이미 부결된 후보들을 청와대 하명으로 다시 후보로 고른다면 국민적 저항에 직면할 뿐 아니라 법적으로도 무효일 것"이라며 "정권 입맛에 맞는 공수처장, 능력부실 편향된 검사로 공수처를 채우려고 법까지 바꿔가며 서두르는 것이 도대체 정상인가"라고 비판했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr