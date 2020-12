영신교회發 코로나 확진자 대구·경산서 16명 추가…누적 47명

[아시아경제 이기민 기자] 대구 달성군 영신교회발 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 47명으로 늘었다.

대구시는 13일 0시 기준 영신교회 방문자 10명과 이 교회 신도와 접촉한 2명을 합쳐 12명이 추가 확진 판정을 받았다.

전날 영신교회 신도로 분류됐던 확진자 1명은 감염경로 불명으로 재분류됐다. 경산지역 거주자로 영신교회 신도와 접촉한 일가족 4명이 추가로 확진판정을 받았다.

따라서 이 교회 관련 확진자는 지난 11일 3명, 12일 28명을 포함해 모두 47명이 됐다.

방역당국에 따르면 이 교회 신도들은 이달 초 마스크를 착용하지 않고 식사 모임을 하고 찬양 연습을 하는 등 방역 수칙을 위반한 것으로 파악됐다.

대구에서는 영신교회 관련 확진자 외에도 16명의 신규 확진자가 발생, 0시 현재 누적 확진자 수가 7349명으로 집계됐다.

이 가운데 포항 거주자 2명, 경산 거주자 1명은 감염 경로가 확인되지 않아 방역 당국이 역학 조사를 진행하고 있다.

또 9명은 기존 확진자의 접촉자들이고, 나머지 3명은 수도권 확진자의 접촉자 등이다.

방역당국은 확진자들에 대한 역학조사를 진행 중이며 추가 전파 차단을 위한 조치를 시행하고 있다.

방역당국은 연말연시 교회를 중심으로 종교 행사가 많아질 것으로 보고 종교시설에 대한 사회적 거리두기를 현재의 2단계에서 상향하는 방안을 검토 중이다.

