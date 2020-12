[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 경남정보대학교(총장 추만석) 신소재화공계열 허광선 교수가 10일 중소벤처기업부 주관으로 개최된 ‘제21회 중소기업기술혁신대전(ITS2020)’에서 기술협력 부문 산학협력 유공자로 선정돼 중소벤처기업부 장관상을 수상했다.

허광선 교수는 중소기업 발전과 기술협력에 헌신해 온 공로를 인정받았다.

중소기업기술혁신대전은 혁신성장을 주도하는 중소기업·연구(협력)기관·기술인력 등 기술혁신 유공자를 격려하고 산학연 교류와 협력을 추진하는 행사다.

