11번가, 홈파티 용품·선물 기획전 실시

[아시아경제 이승진 기자] 11번가가 연말을 맞아 크리스마스 홈파티 용품과 다양한 선물 총 1000여종을 한데 모은 ‘굿 럭 위드 크리스마스’ 기획전을 오는 22일까지 실시한다.

행사는 홈파티용품, 선물, 데일리특가 코너로 나뉘어 진행되며 기획전 전상품에는 11% 할인(1만원 이상 최대 5000원) 쿠폰을 적용할 수 있다.

거리두기와 외출 제한을 고려한 이번 행사는 주로 ‘홈파티용품’에 집중해 마련했다. 홈파티용품 코너에는 ‘텍사스 바베큐 폭립 밀키트’, ‘필라델피아 치즈케이크’, ‘블랙앵거스 냉장 갈비살’ 등 레스토랑 대신 집에서 즐길 수 있는 각종 파티 음식부터 ‘크리스마스 벽트리’, ‘아동·성인 산타복’ 등 가족들과 소소하게 즐길 수 있는 홈파티 데코 용품들을 엄선해 준비했다.

아이들 장난감을 구매하거나 언택트로 선물을 전하는 고객들을 위한 선물 코너에서는 레고, 해즈브로, 손오공, 영실업 등 스테디셀러 브랜드 장난감을 포함해 ‘닌텐도 스위치’, ‘레노버 태블릿’, ‘등쿠션 안마의자’ 등의 집콕 상품, ‘투썸플레이스 케이크 기프티콘’ 등의 e쿠폰까지 다양하게 마련했다. 모든 상품은 11번가의 ‘선물하기’ 서비스를 통해 휴대폰 문자메시지 또는 카카오톡으로 상대에게 간편하게 전달할 수 있다.

데일리특가 코너에서는 올해의 대세 상품을 엄선해 매일 하나씩 특가로 선보인다. ‘오덴세 크리스마스 플레이팅 식기류’, ‘영실업 또봇·시크릿쥬쥬·콩순이 장난감’, ‘프레시지 홈파티 스테이크 세트’, ‘애플 아이패드 에어’ 등 다양한 홈파티 용품과 아이들 장난감 및 인기 디지털 제품 등이 매일 특가로 나온다.

다음 날의 데일리 특가 상품을 미리 맞히는 고객들에게는 랜덤으로 SK페이 포인트 1000포인트를 제공하는 ‘행운의 퀴즈’ 코너도 마련했다.

아울러 오는 8일 오전 10시부터는 현재 가장 인기 있는 상품을 보여주는 ‘크리스마스 랭킹’ 코너가 오픈된다. 고객들이 가장 많이 구매한 순으로 1시간 간격으로 업데이트 돼 실시간으로 바뀌는 상품 순위를 확인할 수 있다.

홍창영 11번가 사업운영담당은 “올해는 사회적 거리두기로 외출이 제한되는 탓에 축제 분위기는 주춤하지만 고객들이 소소한 쇼핑의 재미를 느낄 수 있도록 데일리 특가나 고객참여 이벤트를 다채롭게 준비했다”며 “외식 대신 홈파티, 모임 대신 언택트 선물하기를 통해 소중한 사람들과 마음을 나누길 바란다”고 전했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr