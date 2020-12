역대 수능 부정행위 사례집

[아시아경제 이진경 기자] 이제 수능입니다. 노력한 만큼 좋은 성적을 거두는 것도 중요하지만 실수로 한 행동으로 퇴실조치 당하면 안되겠죠? 엄격한 제도하에 철저한 감독이 이루어져 부정행위 발생이 쉽지 않지만 그럼에도 최근 5년간 매년 약 200건 이상의 부정행위가 적발됐다고 합니다. 해마다 발생하는 부정행위, 그동안 어떠한 사례가 있었는지 살펴보고 경각심을 가져보는 것도 좋겠습니다.

