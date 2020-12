업텐션 비토 이어 고결 코로나19 확진…"음성 나온 멤버들도 자가 격리"

"멤버·매니저 2주간 자가 격리"

[아시아경제 김봉주 기자] 보이그룹 업텐션 비토에 이어 고결도 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 양성 판정을 받았다.

1일 소속사 티오피 미디어는 "12월 1일 오전 검사 결과, 업텐션 멤버는 고결 군이 양성, 쿤, 규진, 환희, 선율, 샤오 군은 음성으로 결과가 나왔다"고 밝혔다.

그러면서 "(비토·고결을 제외한 멤버들은) 음성으로 결과가 나왔지만 밀접 접촉자인 업텐션 멤버들과 담당 매니저는 2주간 자가 격리 조치할 예정"이라고 전했다.

소속사에 따르면 업텐션의 스타일리스트와 헤어메이크업 팀, 티오피 미디어 임직원 및 관련 스태프, 아티스트들은 음성 판정을 받았다.

소속사는 아직 결과가 나오지 않은 2명의 스태프에 대해서는 결과가 나오는 대로 후속 조처를 할 방침이다.

소속사는 "고결 군은 방역당국의 지침에 따를 예정이다"라고 밝혔다.

그러면서 "정부의 지침에 따른 방역 및 후속 조처를 철저히 하며, 향후 코로나19 위생관리 및 아티스트 관리에 최선을 다하겠다. 심려를 끼쳐드린 점 사과드린다"고 덧붙였다.

앞서 비토가 전날 코로나19 확진 판정을 받으면서 가요계에는 비상이 걸렸다.

업텐션이 활동 중이었기 때문에 MBC '쇼! 음악중심', SBS '인기가요' 등에 출연한 가수들이 대거 코로나19 검사를 받았다.

검사 결과 씨엔블루, 스트레이 키즈, 노라조, 악뮤, 트레저 등은 음성 판정을 받았고, 아직 결과가 나오지 않은 가수들도 있다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr