강경화 장관, 4~6일 바레인·UAE 방문…마나마 대화 연사 초청

강 장관, 마나마 대화서 '코로나19 상황 하 글로벌 거버넌스' 주제 연설

5일 UAE 외교장관 회담

[아시아경제 임철영 기자] 강경화 외교부 장관이 마나마 대화 참석과 아랍에미리트(UAE) 외교장관 회담을 위해 4~6일 바레인과 UAE를 방문한다.

1일 외교부에 따르면 강 장관은 4일 바레인 정부와 국제전략문제연구소(IISS/ International Institute for Strategic Studies)가 공동 주최하는 제16차 마나마 대화에 연사로 초청을 받아 이 대화에서 '코로나19 상황 하 글로벌 거버넌스'라는 주제로 연설할 예정이다.

강 장관은 마나마 대화 참석을 계기로 강 장관은 중동국가 외교장관 등을 포함해 고위급 인사들과 회담을 가질 예정이다. 마나마 대화는 아시아의 샹그릴라 대화와 유럽의 뮌헨 안보회의와 함께 주요 국제 안보 포럼으로 2004년부터 중동 및 미국, 유럽 등 지역의 외교·국방 분야 주요 인사들이 참석해왔다.

이어 강 장관은 5일 UAE를 방문해 압둘라 빈 자이드 알 나흐얀 외교장관과 회담 후 내년에 개최 예정인 두바이 EXPO 현장을 방문해 건설 중인 한국관을 시찰하고 린 빈트 이브라힘 알 하쉬미 국제협력 장관 겸 두바이 EXPO위원장과 회담할 예정이다.

