재일 한국인 3세 최강이자, 도쿄변호사회인권상 수상

헤이트 스피치 등 차별 문제에 목소리 낸 점 인정받아

일본 내 차별 언동 관련 제도 개선 등 일궈내

[아시아경제 나주석 기자] 일본 내 '헤이트 스피치'(hate speechㆍ특정 집단에 대한 공개적 차별ㆍ혐오 표현) 등 차별 반대 활동에 앞장선 재일 한국인 3세인 최강이자(47) 씨가 도쿄변호사회인권상 수상자로 선정됐다.

일본 도쿄변호사회는 지난달 30일 인권을 지키기 위해 활동한 인물의 공적을 기리는 도쿄변호사회인권상 수상자로 최씨를 발표했다. 도쿄변호사회는 "일본 사회의 차별에 오랜 기간 직면해 괴로워해 온 재일교포 1세나 아이들을 '헤이트 스피치'로부터 지키기 위해 자신의 이름을 내걸고 여러 활동의 선두에 서 왔다"고 수상자 선정 배경을 소개했다. 최 씨가 인터넷 등에서 차별적 공격을 계속 받으면서도 차별 반대를 위해 목소리를 높여 오는 등 헌신적인 활동에 나선 점도 수상 이유로 꼽혔다.

특히 도쿄변호사회는 그가 혐한시위 근절을 위해 2016년 3월 참의원 법무위원회에 참고인으로 출석해 의견진술한 점을 높게 평가했다. 그의 의견 개진으로 혐한시위 억제법인 '본국(일본) 외 출신자에 대한 부당한 차별적 언동의 해소를 향한 대응 추진에 관한 법' 시행이 성과를 거뒀다고 본 것이다. 이어 가와사키시가 혐한 시위 등을 목적으로 공공시설을 이용하는 것을 제안하는 지침을 만들고 혐한 시위를 처벌하는 조례를 만드는 등의 변화 역시 최 씨의 노력에서 시작됐다고 소개했다.

최 씨는 도쿄변호사회인권상으로 선정된 것과 관련해 국내 언론에 "나 개인의 수상이 아니라 차별 없는 사회를 바라며 행동하는 모든 시민과 이를 지지하는 법률 전문가인 변호사 여러분의 활동이 인정된 수상"이라며 "가슴을 펴고 (상을) 받으려고 생각하고 있다"고 밝혔다. 그는 이번 수상 결정에 대해 "법률전문가 집단인 변호사회가 피해자에게 다가서고 차별 없는 사회의 실현을 위해 함께 걷겠다고 선언한 것"이라며 "이번 수상을 격려로 삼아 차별없는 사회를 실현하기 위해 일본의 양식 있는, 차별을 용납하지 않는 시민과 변호사와 함께 더욱 나아가고 싶다"고 밝혔다.

최 씨 외에도 카메라 회사 올림퍼스에 근무하다 상사의 비리 의혹을 내부 고발한 뒤 부당 전보를 당한 뒤 법정투쟁 끝에 승소한 하마다 마사하루 씨와 교도소 출소자를 적극적으로 고용해 범죄 재발을 막고 사회생활을 재기할 수 있도록 공헌한 호쿠요건설도 수상자로 선정됐다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr