넷플릭스 '종이의 집' 한국판 리메이크

김홍선 프로듀서·류용재 작가 협업…BH엔터테인먼트 등 제작

넷플릭스는 오리지널 시리즈 '종이의 집'을 한국판으로 리메이크한다고 1일 전했다. 범죄 전문가들이 조폐국에서 돈을 인쇄해 도주하는 내용을 그린 범죄 스릴러다. 2017년부터 꾸준한 인기를 얻고 있다. 특히 지난 4월 공개된 시즌 4는 첫 4주 동안 6500만명이 시청했다.

한국판은 한반도로 배경을 바꿔 사상 초유의 인질강도 극으로 꾸며진다. 이 작품의 세계관을 창조한 알렉스 피나 총괄 프로듀서는 "한국 콘텐츠는 지난 수년간 독보적 작법과 문화를 통해 전 세계 시청자들을 사로잡았다"며 "한국판이 지닌 가능성에 매료됐다. 한반도에서 사건이 펼쳐진다는 사실 역시 나를 흥분시킨다"고 했다.

에피소드 열두 편으로 구성될 한국판 제작은 BH엔터테인먼트와 콘텐츠지음이 맡는다. 연출은 드라마 '손 더 게스트'·'보이스'·'블랙' 등을 만든 김홍선 프로듀서, 각본은 '나 홀로 그대'·'사이코패스 다이어리'의 류용재 작가가 각각 담당한다.

