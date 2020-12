[아시아경제 문혜원 기자] 중소기업중앙회는 2021년 신입직원을 채용한다고 1일 밝혔다.

모집분야는 사무직이며 연령, 학력, 전공에 관계없이 누구나 지원할 수 있다.

채용방식은 ‘정규직 채용 연계형 인턴’으로 2개월의 인턴십을 거쳐 인턴 우수 수료자는 정규직으로 전환 채용된다.

서류접수는 이달 7일부터 21일까지 중기중앙회 채용 홈페이지에서 진행된다.

서류전형 합격자를 대상으로 필기전형과 면접전형이 이어지며, 합격자는 인턴십 과정을 통해 2개월간 현업부서에서 근무한 뒤 최종평가를 통해 신입사원으로 입사하게 된다.

서재윤 중기중앙회 인사부장은 “열린 마음, 열정, 전문성을 바탕으로 맡은 업무에 책임을 다하며, 소소한 변화부터 실천해 혁신을 이루는 인재를 채용할 계획이다”며 “블라인드 면접 등을 통해 다양한 인재를 공정하고 편견 없이 선발하겠다”고 말했다.

