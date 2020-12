속보[아시아경제 문채석 기자]

산업통상자원부 '11월 수출입동향'(통관기준 잠정치) 발표.

지난달 우리나라의 수출액은 전년 동월 대비 4% 증가한 458억800만달러.

조업일수(올 11월=23일, 지난해 11월=23.5일)를 고려한 하루 평균 수출액은 6.3% 늘어난 19억9200만달러.

2018년 11월 이후 2년 만에 처음으로 총 수출액과 하루 평균 수출액 모두 증가.

3년 만에 처음으로 4대 시장(중국·미국·유럽연합·아세안) 총수출과 하루 평균 수출이 동시에 '플러스' 기록.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr