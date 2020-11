기보, 지역사회공헌 인정받아 '보건복지부 장관상' 수상

지역사회 문제해결 통한 사회적가치 창출 공로 인정

[아시아경제 김철현 기자] 기술보증기금(이사장 정윤모, 이하 기보)은 지난 30일 서울시 용산구 서울드래곤시티호텔에서 열린 '2020년 지역사회공헌 인정의 날' 행사에서 보건복지부 장관상을 수상했다고 1일 밝혔다.

보건복지부와 한국사회복지협의회가 개최한 지역사회공헌 인정의 날은 비영리단체와 협력관계를 형성하고 지역사회 문제해결 및 꾸준한 지역사회 공헌활동을 펼친 기업과 공공기관을 발굴해 그 공로를 인정하는 제도이다.

기보는 올해 ▲코로나19 특별방역구역 부산 만덕동 긴급 지원 ▲드라이브스루 자산바자회 '다함께 차차차' 공동 개최 ▲부산 희망리어카 사업 타지역과 민간으로 확대 ▲전통시장 가는 날 '기보 장본Day' 등 다양한 사회공헌활동을 수행한 공로로 인정기업 선정과 함께 보건복지부장관상을 수상했다.

김영춘 기보 이사는 "앞으로도 지역사회공헌 우수기업을 발굴하고 기술중소기업의 사회적 책임 경영을 유도해 더욱 신뢰받는 공공기관으로 거듭나도록 노력할 것"이라고 했다.

