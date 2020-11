김현미 "아파트가 빵이라면 밤이라도 샜겠지만… 당장 공급 어려워"

[아시아경제 이춘희 기자] "아파트가 빵이라면 밤을 새워서라도 만들겠다"

"아파트는 절대적인 공기(工期)가 필요… 다세대나 빌라 등 질 좋게 공급하겠다"(김현미 국토교통부 장관)

김현미 국토부 장관이 30일 국회 국토교통위원회 현안질의에 참석해 "아파트는 공사기간이 많이 걸려 당장 마련하는 것은 어렵다"며 "대신 다세대나 빌라 등을 확보해 질 좋은 임대주택으로 공급할 계획"이라고 말했다. 김 장관은 김교흥 더불어민주당 의원이 전세대책에서 아파트 공급이 부족하다며 그 이유를 묻자 이같이 답했다.

김 장관은 "2021년과 2022년 아파트 공급 물량이 줄어든다"며 그 이유를 "5년 전에 아파트 인허가 물량이 대폭 줄었고 공공택지도 상당히 많이 취소됐기 때문"이라며 현 정부가 아닌 전 정부의 정책에서 원인을 찾았다.

이어 김 장관은 "아파트가 빵이라면 제가 밤을 새워서라도 만들겠다"며 아파트는 공사기간 등의 문제로 당장 공급이 어려운 만큼 "다세대나 빌라 등을 질 좋은 품질로 공급하겠다"고 설명했다.

이어 김 의원이 전세난 해결을 위한 공공전세 대책을 묻자 김 장관은 "다음달 중 매입임대 주택 사업자 간담회 등을 통해 사업 내용을 결정할 예정"이라고 답했다.

