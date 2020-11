[신간안내]'아기 고래의 첫 여행' 外

'나를 찾아가는 십우도 여행'

◆아기 고래의 첫 여행= 아기를 성장하게 하는 엄마의 굳건한 사랑을 노래한다. 주인공 회색고래는 먹이를 찾기 위해 매년 2만㎞를 이동한다. 온갖 위험을 감수하며 자연의 부름에 몸을 맡긴다. 아기고래는 엄마고래 덕에 첫 여행을 무사히 마친다. 저자는 망망대해의 웅장함과 거대한 고래의 유연한 움직임을 짙푸른 별색의 목탄 그림으로 표현한다. 자상하면서도 굳센 엄마의 사랑을 바다보다 넓고 깊게 표현한다.(조 위버 지음·그림/김경미 옮김/재능교육)

◆나를 찾아가는 십우도 여행= 십우도(十牛圖)는 선불교 전통에서 내려오는 열 장의 그림이다. 마음의 본성을 찾아가는 과정을 동자승이 소를 찾아가는 여정에 비유한다. 저자는 탈종교적 관점에서 새롭게 그리고 해석한다. 나를 찾아가는 여정을 명상, 현대과학, 철학, 문학 등으로 들여다보며 각 단계의 핵심을 짚는다. 자기가 바르게 살고 있는지, 진정한 삶을 향해 어떻게 가야 하는지 질문을 품은 이들에게 마음의 지도를 그릴 수 있도록 인도한다.(오강남·성소은 지음/최진영 그림/판미동)

