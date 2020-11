전남도 ‘청년 희망디딤돌 통장’ 첫 만기 적금 전달식

[무안=아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남도는 23일 근로 청년의 안정적인 미래 준비 및 자립 지원을 위해 운영한 ‘청년 희망디딤돌 통장’의 첫 만기 적립금 전달식을 가졌다고 밝혔다.

이날 전달식에서는 송상락 전남도 행정부지사와 이춘우 광주은행 부행장, 청년 5명이 참석해 축하의 메시지와 함께 청년들의 꿈을 응원했다.

청년 희망디딤돌 통장은 도내 청년이 지역에서 안정적인 미래를 준비할 수 있도록 전남도와 청년이 공동으로 적립 통장을 개설해 자산형성을 지원해주는 사업이다.

근로 청년이 매월 10만 원씩 3년간 납입하면 도가 동일 금액을 지원해 만기 시 본인 불입금의 2배인 총 720만 원과 이자를 찾아갈 수 있어 자립기반 형성에 도움이 된다.

이번 프로젝트에 참여한 청년 819명은 도에서 청년 행복시책을 추진하기 시작한 지난 2017년도 첫 가입해 지난 3년간 꾸준히 적금을 불입, 만기로 이자를 포함한 755만원(청년 적립 360만 원·도 지원 370만 원·이자 25만 원)을 지급받게 됐다.

한 청년은 “중간에 포기하지 않고 납입해 만기적립금을 받아 뿌듯하고 경제적으로 어려운 시기 종잣돈 마련에 큰 힘이 됐다”며 “지원대상을 저소득 근로 청년뿐만 아니라 코로나19 등으로 어려운 자영업자까지 지원받을 수 있도록 확대 운영해 달라”고 건의하기도 했다.

송상락 전남도 행정부지사는 “만기적립금이 청년들의 취·창업활동 등에 도움이 되기를 바란다”며 “내년부터 수요자 중심의 맞춤형 청년정책을 추진하기 위해 소득 감소로 어려운 사업자까지 지원을 확대하겠다”고 말했다.

한편 전남도는 실직·질병·사고 등으로 어려운 청년들이 중도해지하지 않도록 적립을 일시 중지하는 ‘납입 일시중지제’와 미납액을 소급 적립할 수 있는 ‘미납액 소급 적립제’를 운영해 보다 많은 청년들이 혜택을 받을 수 있도록 하고 있다.

