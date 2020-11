유흥업소 감염 '비상'…해양경찰관과 접촉한 인천 유흥업소 종사자 4명 확진(상보)

[아시아경제 김슬기 기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 양성 판정을 받은 인천해양경찰서 소속 경찰관과 접촉한 인천 유흥업소 종사자 4명이 확진됐다.

23일 인천시와 연수구, 인천해경 등에 따르면 이날 연수구에 거주하는 A(44·여)씨 등 유흥업소 종사자 4명이 코로나19 양성 판정을 받았다.

시에 따르면 이들은 20일 21일 확진된 인천해경 소속 B(49·남)씨 등 남성 2명과 유흥업소에서 접촉한 것으로 파악됐다.

이들은 전날 코로나19 검사를 받았다. B 씨는 해운업체 관계자와 유흥업소를 방문했던 것으로 알려졌다. B씨는 지난 17일 감기몸살 증상으로 병가를 내고 집에 머물다가 19일 연수구보건소에서 검사를 받았다.

인천해경은 앞서 B씨가 근무한 경비함정에 대해 임시 폐쇄 조치를 했다. 이어 함께 근무한 밀접 접촉자를 대상으로 코로나19 검사를 했다.

또 A씨 등 유흥업소 종사자 4명 외에 2명이 추가로 코로나19 확진 판정을 받았다. 부평구에 사는 C(51·남)씨는 인천 연수구 모 고교 2학년 학급 담임교사로 파악됐다.

나머지 1명은 미추홀구 거주 30대로, 코로나19 확진자가 다녀간 곳의 방문자로 분류돼 전날 검사를 받았다.

한편 방역당국은 C씨가 지난 18~20일 학교에 출근한 사실을 확인하고, 등교 중단 조치를 했다. 또 1, 2학년 학생 178명과 교직원 14명을 대상으로 검사를 진행하고 있다.

김슬기 인턴기자 sabiduriakim@asiae.co.kr