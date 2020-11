예탁결제원, 전자투표시스템 리뉴얼 오픈

[아시아경제 오주연 기자] 한국예탁결제원은 23일 서울사옥에서 새로운 전자투표시스템(K-VOTE)의 성공적 오픈과 운영을 축하하는 기념식을 개최했다고 밝혔다.

새로운 전자투표시스템은 기존의 전자투표·전자위임장 서비스 이외에도 연기금, 자산운용회사 등의 기관투자자를 위한 지원기능을 강화하고 기업의 주주총회 운영에 필요한 부가적인 서비스를 제공할 예정이다.

주주에 대한 일정 안내부터 현장 주주총회 운영지원까지 주주총회 전반의 종합서비스를 지향하는 목표를 반영하기 위해 서비스 명칭을 'K-VOTE'로 변경했다.

이명호 예탁원 사장은 기념식에서 "주주가 주주총회에 관심을 가지면 기업이 생각을 바꾸고, 투자가치를 더할 수 있으므로 전자투표관리기관을 넘어 주주총회 관리기관으로서 선도적인 역할을 해야 한다"고 말했다.

예탁원 관계자는 "K-VOTE와 함께 투자자들에게 안전하고 공정한 의결권 행사환경을 제공하고, 기업의 원활한 주주총회 운영을 지원하기 위해 최선의 노력을 다하겠다"고 전했다.

