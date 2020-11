경북 상주시, '전국관광사진 공모전' 대상(大償)에 '경상제일문'

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 상주시(시장 강영석)는 '제12회 전국 관광사진 공모전' 대상(大償)에 장민재씨(대전시)가 출품한 지역 랜드마크 '경상제일문' 작품을 선정, 23일 오후 2시 시상식을 갖는다.

㈔한국사진작가협회 상주지부(지부장 이창희)가 주관한 이번 행사에서 상주시는 지난 4일부터 10일간 111명이 출품한 572점 가운데 입상 11점, 입선 50점을 최종 선정했다. 이들 입상 및 입선작 61점은 지역 홍보자료로 활용된다.

강영석 상주시장은 "수상의 영예를 누리신 분들께 축하의 말씀을 드리며, 상주의 아름다운 순간과 소중한 순간을 기록으로 남겨 우리 지역을 대내외에 알릴 수 있도록 지속적인 관심과 협조를 부탁드린다"고 전했다.

이번 공모전 전시회는 코로나19 예방 차원에서 개최되지 않는다. 작품은 상주시청 홈페이지에서 확인 가능하다.

