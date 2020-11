에넥스, 겨울시즌 맞이 매트리스, 식탁, 중문 등 신제품 출시

[아시아경제 김종화 기자]㈜에넥스가 겨울시즌을 맞아 거실가구부터 침실가구까지 다양한 신제품을 출시했다. 이번 신제품은 단순 디자인 뿐만 아닌 기능적 요소를 고려한 제품들로 현재 공식 온라인 스토어 '에넥스몰'에서 구매 가능하다.

이번에 출시한 'EB 에스코지 헤링본 매트리스'는 자연에서 얻은 오가닉 헤링본 원단으로 제작해 통기성이 우수하며 피부자극에 예민한 소비자도 안심하고 사용할 수 있다. 또 '9존 구조' 독립형 스프링을 사용해 뛰어난 복원력과 안정감을 느낄 수 있다. 특히 뛰어난 하중분산력으로 신체부위를 안정적으로 받쳐줘 최상의 수면환경을 제공한다.

'ET 아르크 대리석 식탁'은 실용성이 뛰어난 제품이다. 유광 질감의 대리석 상판을 사용해 음식물을 흘려도 쉽게 제거가 가능하며 관리의 편의성을 높였다. 수납공간을 탑재해 주방식기들을 간편하게 보관할 수 있도록 한 것도 특징이다. 감성이 느껴지는 트렌디한 디자인도 주목할만 하다. 따뜻한 색감을 자랑하는 고무 원목과 고급스러운 화이트 대리석 조화는 내추럴한 주방 분위기를 연출할 수 있다.

겨울시즌 중문가구를 찾는 소비자들을 위해 인테리어 요소와 내구성을 강화한 중문 2종도 함께 출시됐다. 'EHI 올뉴 원슬라이딩 중문'은 32mm 두께의 초슬림 도어로 제작돼 공간을 더 넓어보이게 연출할 수 있다. 컬러는 샴페인 골드, 그레이 등 감각적인 컬러 선택이 가능하며 현관을 고급스럽게 스타일링 할 수 있다. 'EHI 로렌 원슬라이딩 중문'은 강한 고급 알루미늄과 5T 강화유리를 사용해 내구성을 더욱 높였다.

에넥스 관계자는 "인테리어에 대한 관심이 증가하면서 디자인 및 기능적인 요소를 갖춘 가구를 찾는 고객이 늘어나는 추세"라며 "고객의 니즈에 반응하기 위해 다양한 품목의 아이템을 출시했으며 에넥스몰에서 신제품 출시 기념 런칭 이벤트를 진행하고 있으니 많은 관심 부탁드린다"고 전했다.

