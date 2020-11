[아시아경제 박종일 기자] 오승록 노원구청장은 13일 오후 2시 봉산경로당(상계1동) 개관식에 참석했다.

2004년 개소한 봉산경로당은 10평이 채 안되는 가설 건축물에 30여 명의 어르신들이 이용해왔다. 구는 인근 토지를 매입 40.55㎡ 규모의 건물을 짓고 이음공사를 통해 기존 건물과 연결해 이용할 수 있도록 리모델링 했다.

이날 개관식에는 오승록 구청장 및 최윤남 노원구의장 및 어르신 약 30명이 참석한 가운데 인사말씀, 제막식, 시설라운딩, 기념사진 촬영 순으로 진행되었다.

오승록 구청장은 “새롭게 단장한 봉산경로당에서 어르신들이 좀 더 편안하고 즐겁게 지낼 수 있기를 기대한다”고 말했다.

