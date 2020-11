홈플러스, 신한카드와 빅데이터 협력…'클럽' 멤버십도 공동개발

유통·금융 빅데이터 결합

소비자 정보 분석·신상품 개발 협력

소비 업종·품목 투자지표도 함께 구축

[아시아경제 차민영 기자] 홈플러스가 빅데이터 활용 경영에 박차를 가한다.

홈플러스는 국내 2400만 회원을 보유한 신용카드업계 1위이자 카드업계 빅데이터 사업을 선도하고 있는 신한카드와 데이터 사업 업무협약(MOU)을 맺고 빅데이터 기반의 공동사업을 추진키로 협의했다고 13일 밝혔다.

양사는 지난 12일 오후 서울 을지로 신한카드 본사에서 장중호 홈플러스 마케팅부문장(전무)과 안중선 신한카드 라이프인포메이션그룹장(부사장)이 참석한 가운데 ‘빅데이터 기반 전략적 사업 협력’ MOU 협약식을 가졌다.

이번 협약에 따라 국내 대형마트업계 2위인 홈플러스가 보유한 유통품목 데이터와 신한카드의 카드 소비 데이터 등 양 사가 각각 보유한 업계 최대 규모의 빅데이터와 노하우를 융합해 공동 신사업 모델을 발굴해나갈 수 있게 됐다.

임일순 홈플러스 사장은 지난해 6월 임직원들에게 공개한 ‘손편지’를 통해 6가지 경영과제 중 하나로 “미래 유통사업자의 절대적 신 역량인 ‘데이터 강자’가 되기 위한 결단과 몰입”을 제시한 바 있다.

양 사는 이번 협약을 통해 단순한 카드 제휴 관계에서 한 단계 더 진보한 ‘데이터 파트너십’을 추구한다. 우선 각 사의 고객 데이터 결합을 통한 빅데이터 기반의 공동사업을 추진키로 협의했다. 이에 따라 양 사의 카드소비 가명 결합 데이터를 상품화해 금융데이터거래소와 한국데이터거래소 등에서 제조사, 광고사, 공공기관 등이 구매할 수 있도록 제공할 예정이다. 고객 특성 분석과 신상품 개발이나 프로모션 등 다양한 방면에 활용할 수 있다.

이 밖에도 ▲라이프스타일 기반의 다양한 ‘클럽’ 멤버십 공동 개발 및 마케팅을 통한 신사업 기획 확대 ▲홈플러스의 유통품목 데이터와 신한카드의 소비정보 데이터를 결합한 정기구독 등 큐레이션 신사업 추진 ▲홈플러스와 신한카드, 신한금융투자(빅데이터센터) 등 3사의 데이터 협업 사업을 추진해 소비 업종과 품목에 대한 투자지표를 공동 개발하는 데 우선적으로 협력키로 협의했다.

장중호 홈플러스 마케팅부문장은 “이번 협약은 800만 멤버십 회원을 보유한 홈플러스와 2400만 카드 회원을 보유한 신한카드의 협력을 통해 업계 최대 규모의 빅데이터 협의체가 탄생했다”며 “양 사가 보유한 빅데이터와 노하우를 융합해 공동 신사업 모델을 발굴해 ‘데이터 경영’의 초석을 다질 수 있게 됐다”고 말했다.

안중선 신한카드 라이프인포메이션그룹장도 “이번 협약은 유통업계와 카드업계의 데이터 결합을 통해 그 동안 시도하기 어려웠던 차별화된 고객 서비스를 개발한다는 점에서 큰 의미가 있다”라며 “신한금융그룹의 네오 프로젝트와 연계, 신한카드의 데이터 비즈니스 경쟁력 강화는 물론 나아가 정부의 뉴딜정책 일환인 국내외 데이터 경제 활성화에 일조할 수 있도록 끊임없이 노력할 것”이라고 밝혔다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr