솔숲에 오감만족 체험형 문화공간 '함양목재문화체험장' 개관

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군은 10일 안의면 율림마을 솔숲에서 오감 만족 체험형 문화공간인 '함양 목재문화체험장'을 열었다.

개관식에는 서춘수 함양군수, 류재응 함양경찰서장, 이종윤 함양교육지원청 교육장, 박창오 국유림 관리사업소장, 이정남 부·울·경 산림경영인협회 회장 등 기관단체장과 지역주민 등 100여 명이 참석했다.

함양 목재문화체험장은 52억원을 들여 2013년 착공해 어린이 나무 놀이체험장, 전시실, 제재소 등 목재의 생산에서 이용에 대한 전반적인 정보제공과 직접 체험을 통한 목재의 혜택을 오감으로 느낄 수 있는 체험형 문화공간이다.

어린이 나무 놀이 체험장에는 편백 알갱이가 모래처럼 깔려있다. 어린이들이 편백 알갱이 위에서 목공기구로 파고 나르고 신나게 목재를 직접 체험할 수 있다.

또 실내산림욕장은 편백 향이 가득한 편백 방에서 나무 향이 주는 상쾌함으로 일상에서 지친 심신을 힐링할 수 있다.

목공체험실은 어린이, 학생과 일반인을 대상으로 독서대, 화분대, 우드 스피커, 빵도마 등 목공예품을 만들어 볼 수 있다.

전시실은 함양의 목재 유산, 소나무 등 목재 샘플, 나무의 다양한 쓰임과 활용에 대해 각종 나무 수종에 따른 목재의 종류 구분해 전시했다.

디지털 나이테는 영상매체를 활용해 나무에 대한 추억과 여운을 선사하는 프로그램으로 디지털 방명록에 의한 방문기록을 작성할 수 있다.

제재소는 목공체험을 할 수 있도록 대패, 절단기 등을 이용하여 목재를 가공할 수 있는 공간이다.

솔숲공원 내 야외 어드벤처 타워, 어린이 짚라인, 미니어처 마을 등은 다른 지역 목재 체험장에서 느낄 수 없는 다양한 체험 거리를 선물한다.

입장료는 무료이며, 목공체험행사는 휴대전화 거치대, 연필 메모꽂이, 나무 시계 등이 있으며 야외모험 놀이를 이용할 수 있는 패키지도 있다.

서춘수 군수는 “지역주민 여가활동 기회를 제공해 주민들에게 사랑받는 체험장이 될 것”이라며 “이곳 목재문화체험장을 지역의 대표적인 관광자원으로 발전시켜 지역경제 활성화에 노력하겠다”고 밝혔다.

