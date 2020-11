'바람'타고 '질주'한 넥슨…3Q 매출 8873억원 역대 최대(종합)

[아시아경제 부애리 기자] 넥슨이 3분기 매출 8873억원, 영업이익 3085억원을 기록했다고 10일 밝혔다. 3분기 기준 역대 최대 실적이다. 매출은 전년 대비 52%, 영업이익은 13% 증가했다.

모바일 매출 역대 최대치…'바람의 나라'·'카트라이더' 흥행

넥슨은 '바람의나라: 연', 'V4', '카트라이더 러쉬플러스' 등 모바일 게임 흥행과 '메이플스토리', '던전앤파이터', '서든어택' 등 주요 PC 게임들의 견고한 호실적에 힘입어 3분기 사상 최대 매출을 달성했다.

특히 넥슨의 모바일 게임 매출은 3695억원을 올리면서 분기 사상 최대 실적을 기록했다. 모바일 게임 매출은 전년 대비 140%증가했다. 넥슨 관계자는 "지난해 하반기부터 이어온 선택과 집중 전략을 바탕으로 모바일게임 역량 강화에 나선 결과로 풀이된다"고 밝혔다.

지난 7월 서비스를 시작한 '바람의나라: 연'은 구글플레이 최고 매출 2위 기록 후 꾸준히 모바일 게임 매출 최상위권을 유지하며 3분기 모바일 매출을 견인했다.

넥슨의 장기 흥행 지식재산권(IP)로 자리잡은 'V4'는 지난 7월 북미 및 유럽을 포함한 글로벌 150여 개 국에서 정식 서비스를 시작했고 신규 클래스 도입과 초고속 성장 업데이트 등 대규모 콘텐츠를 선보이며 성장을 이어갔다.

지난 5월 글로벌 출시한 '카트라이더 러쉬플러스'는 10대를 중심으로 전 연령대에서 고른 인기를 얻으면서 누적 이용자 수 1500만명을 돌파했다. 'FIFA 모바일' 역시 2분기 국내 사용자들이 가장 많이 다운로드한 모바일 게임으로 등극했다.

PC게임도 잘됐다

넥슨 주요 PC 게임들의 매출도 호조를 이어갔다. 올해로 17주년을 맞이한 '메이플스토리'는 한국 지역에서 전년 동기 대비 71% 성장했고, 이외 북미·유럽 지역과 아시아·남미 지역에서 각각 178%, 165%의 높은 성장률을 기록했다.

'던전앤파이터'와 '서든어택'은 국내에서 꾸준한 성장세를 보였다. '던전앤파이터'는 전년 동기 대비 56% 성장했고, '서든어택'은 전년 동기 대비 35%의 성장률을 기록했다.

"신작 경쟁력 확대"

넥슨은 향후 '커츠펠', '코노스바 모바일 판타스틱 데이즈' 등의 신작들을 통해 경쟁력을 확대할 계획이다.

'커츠펠'은 3인칭 듀얼 액션 배틀 장르의 PC온라인 게임이다. 해당 게임은 동료와 협동하면서 강력한 보스를 격파하거나 유저간 대결 등 다양한 조합의 플레이를 지원한다. 현재 '스팀' 플랫폼을 통해 북미,남미,유럽,아시아 지역을 대상으로 얼리 액세스(미리 해보기)서비스 중이다. 전날 개발사 썸잽과의 글로벌 퍼블리싱 계약을 발표한 '코노스바'는 '이 멋진 세계의 축복을!'이라는 일본 라이트 노벨 원작을 바탕으로 개발된 수집형 역할수행게임(RPG)이다.

콘솔과 PC 모두에서 최적의 크로스 플레이가 가능하도록 개발 중인 '카트라이더:드리프트'와 빠른 액션과 호쾌한 타격감 등 원작의 강점을 살린 '던전앤파이터 모바일' 역시 서비스 준비에 한창이다.

오웬 마호니 넥슨 일본법인 대표는 "넥슨의 강력한 IP 파워가 PC·모바일 플랫폼 양쪽에서 저력을 발휘하며 3분기 사상 최대 실적을 달성했다"며 "4분기에도 선택과 집중의 개발 기조를 기반으로 글로벌 시장 점유율을 확대하고 멀티플랫폼 게임사로서의 입지를 더욱 공고히 하겠다"고 밝혔다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr