당근마켓, '선물하기' 서비스 오픈

[아시아경제 김철현 기자] 지역생활 커뮤니티 서비스 당근마켓(공동대표 김용현·김재현)은 사용자 간 선물을 주고받을 수 있는 '선물하기' 기능을 오픈했다고 10일 밝혔다.

이용 방법은 간단하다. 선물을 보내고 싶은 거래 상대방과의 채팅 화면 하단의 '더보기(+)' 버튼을 누르고, '선물하기'를 선택하면 상품 선택부터 결제, 모바일 쿠폰 전송까지 간편하게 이용할 수 있다.

커피, 음료, 빵, 아이스크림 등 간식 거리와 편의점 상품권, 케이크, 머그컵 등 1300여종의 선물을 보낼 수 있으며 채팅에서 모바일 상품권 형태로 쿠폰이 전달된다. 선물을 받은 이용자는 사용처에서 모바일 쿠폰 바코드를 제시하면 실물 상품과 교환할 수 있다. 이 서비스는 모바일 쿠폰 서비스 업체 윈큐브마케팅과 기프트샵을 연동해 제공된다.

김창주 당근마켓 선물하기 팀장은 "누군가에게 꼭 필요한 물건을 나누고, 친절한 거래 매너로 고마운 경험을 선사한 상대방에게 감사의 마음을 전할 수 있도록 이 서비스를 준비하게 됐다"며 "선물하기를 통해 더 따뜻한 중고 거래 경험이 확산되기를 바란다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr