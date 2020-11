[아시아경제 박종일 기자] 오승록 노원구청장은 10일 오전 10시 구청장실에서 광염교회와 백미(10kg) 1000포 전달식을 가졌다.

이날 광염교회는 사회공헌활동 차원에서 지역내 저소득가정 지원을 위한 백미 1000포를 전달했다. 광염교회는 매년 겨울 노원구청을 통해 쌀을 전달, 지역내 저소득층을 위한 지원을 아끼지 않고 있다.

전달식은 구청장, 공춘택 광염교회 사회부장 등이 참석한 가운데 티타임, 쌀 전달 및 기념촬영 순으로 진행됐다.

전달받은 쌀은 각 동주민센터 추천을 통해 미성년 자녀가 있는 저소득가정에 우선적으로 배부될 예정이다.

오승록 노원구청장은 “올해도 잊지 않고 지원해 주셔서 감사하다”며 “이런 온정이 전해져 모두가 따뜻한 겨울이 되길 바란다”며 고마움을 전했다.

