한은 "코로나 물가영향, 수요민감물가 활용해 점검해야"

[아시아경제 김은별 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이 일부 민감한 품목에 대한 수요 충격으로 이어지면서 근원물가에 영향을 미치는 것으로 나타났다. 따라서 이를 활용해 코로나19가 물가에 미치는 영향을 지속적으로 분석해야 한다는 지적이 나왔다.

10일 박상우 한국은행 조사국 물가동향팀 과장 등이 발표한 '코로나19가 물가에 미치는 영향 분석'에 따르면, 코로나19는 부정적 수요충격으로 작용하며 근원물가에 영향을 미쳤다.

올해 1~2월 0% 중후반 수준을 보이던 근원물가 상승률은 코로나19 발생 이후 0%대 초반으로 하락했다.

특히 코로나에 민감하게 반응하는 민감물가, 그 중에서도 수요민감물가 상승률이 둔화한 것이 원인이었다는 해석이다. 수요민감 품목으로는 코로나19 충격의 영향으로 수요가 둔화한 대면서비스 관련 품목(여행, 숙박, 외식 등)과 의류, 신발 등이 꼽혔다.

근원물가에 대한 민감물가와 비민감물가 기여도를 살펴보면, 코로나19 민감물가의 기여도는 지난 1월 0.5%포인트, 2월 0.2%포인트에서 4월 -0.3%포인트까지 빠르게 줄었다가 5월 이후 회복세를 보였다.

코로나 비민감물가의 기여도는 코로나19 확산 이후에도 0.3~0.4%포인트 수준에서 안정적으로 유지되고 있다

박 과장은 "수요민감물가가 코로나19 물가에 대한 영향을 잘 반영하는 것으로 보인다"며 "코로나19의 물가에 대한 영향이 달라질 수 있는 만큼, 수요민감물가를 활용해 코로나19가 물가에 미치는 영향을 지속적으로 점검해 나갈 필요가 있다"고 말했다.

