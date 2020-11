속보[아시아경제 한승곤 기자] 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관은 10일 "현 정부 출범 이후 4년간 특수활동비 규모를 40.5% 축소했다"고 밝혔다.

홍 부총리는 이날 열린 국회 예결위 전체 회의에서 "청와대·대통령비서실도 굉장히 많이 줄였고 다른 부처들도 제가 보기에는 혁명적일 정도로 특활비를 줄여왔다"고 말했다. 이어 "내년도 특활비도 상당 부분 줄여 국회에 제출했다"고 부연했다.

