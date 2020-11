롯데카드 "'뉴 페이코 롯데카드'이용하면 최대 22만원 혜택"

11월말까지 페이코 앱에 첫 등록·이용하면

최대 22만원 상당 혜택 제공

[아시아경제 기하영 기자]롯데카드가 간편결제 전문기업 NHN페이코와 함께 '뉴 페이코 롯데카드' 포인트 추가 적립 이벤트를 진행한다고 10일 밝혔다.

이 이벤트는 이달 말까지 페이코 앱을 통해 응모 완료한 고객에게 제공되는 이벤트다. 먼저 뉴 페이코 롯데카드를 페이코 앱에 첫 등록한 모든 고객에게 5000원 할인 쿠폰 2매를 증정한다. 또 5월 1일부터 이벤트 응모 전까지 롯데 개인신용카드 결제 이력이 없는 고객이 이달 말까지 이 카드를 등록하고 누적 10만원 이상 이용하면 10만 포인트를 적립해준다. 아울러 같은 기간 동안 페이코 이용 시 3%를, 최대 1만 포인트까지 추가로 적립해줘 월 최대 6%, 11만 포인트까지 적립 받을 수 있다.

뉴 페이코 롯데카드는 페이코 이용고객을 위해 특화된 상업자 표시 신용카드(PLCC)로 지난달 이용실적이 30만원 이상일 경우 페이코 결제 시 3%를, 일반가맹점 이용 시 0.7%를 월 최대 10만 포인트까지 페이코 포인트로 적립해주는 카드다. 적립된 포인트는 페이코 온·오프라인 가맹점에서 현금처럼 사용할 수 있다.

롯데카드 관계자는 "코로나 장기화에 따른 언택트 소비 증가세와 더불어 간편결제 이용고객을 위한 혜택을 담은 이벤트를 기획했다"고 말했다.

