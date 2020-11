위메프, 11일 '1111데이'…최대 480개 상품 할인

모든 상품 끝자리 111원에 맞춰 색다른 쇼핑 경험 선사

[아시아경제 김철현 기자] 위메프는 11일 '1111데이'를 열고 약 480개 모든 상품의 가격 끝자리를 111원에 맞춰 판매한다고 밝혔다. 먼저 식품, 패션·뷰티, 공연티켓 등 인기 카테고리 주요 상품 약 240개를 할인가에 선보인다. 프레시지 신제품 들깨크림파스타 2인분 등의 상품이 1만1111원에 판매된다. 1만원 미만의 상품은 물론 1000원 미만의 상품도 다양하게 준비됐다.

행사가 시작되는 11일 0시부터 1시간마다 타임딜도 오픈한다. 시간별로 약 10개씩 최대 240개 특가 타임딜 상품을 선보인다. 위메프 관계자는 "숫자데이는 매월 월, 일 숫자가 같은 날 진행하는 행사로 고객에게 색다른 쇼핑 경험을 제공하고 있다"며 "특히 11월에 열리는 1111데이에서는 연말 할인 행사 시즌에 맞춰 가장 파격적인 가격 상품들만 엄선해 판매한다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr