[아시아경제 임춘한 기자] 서울대 관악 캠퍼스에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 발생해 공과대 38동 건물이 폐쇄됐다.

5일 서울대에 따르면 서울대 구성원 1명은 이날 코로나19 확진 판정을 받았다.

이 확진자는 지난 3일 오후 공과대 38동 5층 시진핑홀 등을 돌아다니고 지하 1층에서 식사를 했으며 식사 후에도 5층에 머문 것으로 알려졌다. 다만 식사 시간 외에는 항상 마스크를 착용하고 있었던 것으로 전해졌다.

