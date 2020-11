KB국민은행, 광산구 한별지역아동센터 학습 공간 조성

[아시아경제 박선미 기자] KB국민은행은 5일 광주광역시 광산구의 한별지역아동센터에서 '청소년의 멘토KB!' 학습 공간 현판식을 가졌다고 밝혔다.

'청소년의 멘토KB!' 학습 공간 조성사업은 청소년들이 쾌적한 환경에서 학습하도록 지원하는 사업이다. 특히 올해는 코로나19 예방을 위해 학습 공간 내 아크릴 가림막을 설치해 안전한 환경에서 학습이 가능하도록 공사를 진행했다.

2017년부터 시작된 학습 공간 조성사업은 현재까지 전국에 85개 지역아동센터의 학습공간을 리모델링했다. 또한, 청소년들이 조성된 학습공간에서 진로체험 프로그램을 진행할 수 있도록 학습활동비를 지원했다.

이번에 85호 학습공간으로 조성된 한별지역아동센터의 추혜경 센터장은 “이번 학습 공간 조성을 통해 아이들이 꿈을 키울 수 있기를 기대한다”고 말했다. KB국민은행 관계자는“'청소년의 멘토KB!'를 통해 청소년의 성장을 지원하는 사회공헌 프로그램을 지속적으로 실천하겠다”고 밝혔다.

