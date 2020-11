라이크와이즈, 수분 신규 라인 출시

크림 앰플과 퍼스트 오일 두가지 선봬

[아시아경제 조유진 기자] 코오롱인더 코오롱인더 120110 | 코스피 증권정보 현재가 36,900 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 36,550 2020.11.05 08:26 장시작전(20분지연) 관련기사 코오롱스포츠, 안타티카 4스타일 확장 출시"나무 정원·주방에 식재료…가정집 아닌 쇼룸입니다"지포어, 국내 첫 팝업스토어 매출 쑥 close 스트리FnC부문(이하 코오롱FnC)이 전개하는 뷰티 브랜드 라이크와이즈가 수분 보습 라인 ‘크림 앰플’, ‘퍼스트 오일’ 두 가지를 새롭게 출시했다고 5일 밝혔다.

신제품은 피부 속 수분을 유지하는 기능의 앰플과 오일 제형 두 가지로 출시했다. 스킨케어 단계에서 기존 수분 크림과 함께 사용하면 보습 효과를 극대화할 수 있다.

먼저 '수퍼차지 크림 앰플'은 보습 지속력을 높여 오랫동안 광채 피부를 연출해주는 고농축 피니시 앰플로 24시간 보습 지속력 테스트도 완료했다. 크림 같은 깊은 보습감과 앰플처럼 깔끔한 흡수력으로 속부터 차오르는 윤기 있는 피부결을 유지할 수 있다.

'수퍼차지 퍼스트 오일'은 가볍고 워터리한 사용감으로 빠르게 흡수돼 퍼스트 에센스로 사용하기 좋다. 가벼운 워터오일 타입이 피부의 유수분 균형을 맞춰주며 지성 피부도 부담스럽지 않게 사용할 수 있다. 피부에 막을 씌우는 기존 오일 제품들과 달리 작은 입자가 피부 깊은 곳까지 수분을 촘촘히 쌓아 건조함 없이 은은한 윤기가 흐르는 건강한 피부결을 선사한다

라이크와이즈가 9월에 출시한 수분 주력 라인 중 '수퍼차지 크림앤크림'이 화장품 성분 분석 플랫폼 화해를 통한 설문조사에서 흡수력 만족도 94%를 차지했다. 주요 타깃층인 2030의 경우 평균 만족도가 5점 만점에 4.02를 차지했다.

9월 론칭한 라이크와이즈는 가치 소비를 지향하는 MZ세대에 맞춰 모든 제품을 EWG가 제안하는 그린 등급 원료를 사용한다. 특히 화장품 성분 분석 앱인 화해가 언급한 20가지 유해 성분 배제는 물론, 피부를 자극할 수 있는 인공적인 향도 지양한다. 특히 독자적 피부 기술을 바탕으로 피부의 근본적인 문제를 해결하기 위한 수분 공급 제품을 주력으로 삼고 있다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr