국민이 함께하는 정책 공론의 장 '열린소통포럼'에 2500명 참여

행안부, '당신이 만든 정책, 당신이 만드는 대한민국' 주제로 올해 마지막 토론

[아시아경제 조인경 기자] 행정안전부는 국민이 함께 참여하는 정책 공론의 장인 '2020 열린소통포럼'에 지난 5개월간 약 2500명이 참여했다고 밝혔다. 오는 6일 오후 3시에는 그㎎동안의 열린소통포럼을 마무리하는 '종합포럼 및 폐막식'을 가진다.

올해 5월 '코로나19 이후 행정의 미래는…'이라는 주제로 시작된 열린소통포럼은 10월26일까지 총 6회에 걸쳐 비대면 온라인으로 진행됐으며, 다양한 정책을 주제로 국민의 의견을 직접 들었다.

이번 종합포럼에서는 '당신이 만든 정책, 당신이 만드는 대한민국'이라는 주제로 그동안 참여했던 국민들이 직접 출연한다.

1부에서는 '88만원 세대'의 저자 우석훈 교수(성공회대 외래교수)가 '우리가 만났을 때 내일은 빛나리'라는 주제로 국민참여와 정책이 만나야 하는 이유, 국민 참여의 중요성을 강의한다. 2부에서는 '숫자로 보는 열린소통포럼 2020'과 '내가 만난 열린소통 2020' 등을 통해 올해 포럼의 성과와 의의, 내년의 발전 방향을 국민과 함께 토론할 예정이다.

종합포럼은 광화문1번가 홈페이지와 행사 홈페이지를 통해 행사 시작 전까지 신청하면 누구나 자유롭게 참여할 수 있다. 2020년 열린소통포럼 참여자를 대상으로 다양한 이벤트도 열린다.

이재영 행안부 차관은 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 어려운 상황에서 비대면·온라인으로 진행된 '열린소통포럼'에 관심을 갖고 참여해주신 국민 여러분께 감사드린다"며 "주신 의견을 좋은 제안으로 발전시켜 실제 정책에 반영할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr