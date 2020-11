풀무원, 남자를 위한 하루 한 팩 '블랙나또 FOR MAN' 출시

[아시아경제 최신혜 기자] 풀무원이 외모 관리 고민이 많은 남성을 위해 검은콩으로 만든 나또를 선보였다.

풀무원식품은 건강에 좋은 검은약콩으로 만든 나또를 하루에 한 팩씩 챙겨 먹기 편리하게 구성한 ‘블랙나또 FOR MAN’을 출시했다고 5일 밝혔다.

이 제품은 외모와 건강관리에 관심이 높은 남성을 타깃으로 풀무원이 엄선한 재료만을 담아 만든 간편 나또다.

대표 블랙푸드인 검은약콩으로 만든 나또는 1등급 국산 콩만을 사용했으며 콩이 지닌 단백질과 미네랄 등 영양을 그대로 간직하고 있다. 콩 발효 식품인 나또 100g을 먹으면 소고기 76g, 달걀 2개와 같은 수준의 단백질을 섭취할 수 있다.

여기에 식이섬유가 풍부하고 포만감도 오래 남는 특징까지 있어 바쁜 일상 중 자기 관리를 위해 간편한 한 끼 식사를 원하는 남성들에게 안성맞춤이다.

나또의 주요 성분인 나또키나제도 2팩 기준 3200FU 이상 함유돼 있다.

블랙나또 FOR MAN은 동봉된 두 가지 소스와 곁들여 먹으면 나또를 처음 접하는 사람들도 부담 없이 즐길 수 있다. 깔끔한 감칠맛을 더하는 가쓰오간장소스와 함께 참깨와 마로 만든 소스를 추가해 건강한 나또에 고소한 풍미를 더했다.

하루 1팩씩 꺼내 먹기 좋은 패키지도 장점이다. 패키지에 7개의 개별 포장 팩 용기가 들어 있는 디스펜서형 타입으로 바쁜 일상에서도 잊지 않고 ‘1일 1나또’ 습관을 들일 수 있다. 또한 검은콩의 건강함을 귀여운 캐릭터로 표현해 제품 소재를 재미있게 보여준다.

온라인 전용 제품으로 풀무원 공식 온라인몰 ‘풀무원샵’에서 가장 먼저 만나볼 수 있다.

최신혜 기자 ssin@asiae.co.kr