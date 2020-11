'바이든 효과'에 美 IT주 '훨훨'‥은행주는 급락

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미 대선이 끝난지 하루가 지나도 승자가 확정돼지 않았지만 뉴욕증시는 기술주를 중심으로 강한 상승세를 보였다. 향후 경기부양 규모가 축소될 것이라는 전망속에 미 국채 값은 강세를 보였다.

4일(현지시간) 다우존스30 산업평균지수는 367.63포인트(1.34%) 오른 2만7847.66에, S&P500 지수는 74.28포인트(2.20%) 상승한 3443.44에, 나스닥 지수는 430.21포인트(3.85%) 급등한 1만1590.78에 각각 마감했다.

미 증시는 이번에도 대선 종료 후 상승에 성공했다. 다우 지수는 장중 한때 상승률이 2.9%에 이르기도 했다.

이날 증시 급등은 기술주들이 이끌었다. 페이스북이 8.3%, 아마존이 6.3%, 구글 모회사 알파벳이 6.0% 각각 폭등했고 마이크로소프트와 애플도 4%대의 상승을 보였다.

이날 기술주 상승은 공화당이 상원을 장악하며 기술주에 대한 정부의 규제가 쉽사리 시행되지 못할 것이라는 기대감을 반영했다는 평가다. 조 바이든 후보가 당선돼도 법인세와 양도소득세 등 세제 개편이 어려워진 것 역시 IT주들을 끌어올렸다.

다만 대통령 당선인 확정이 늦어지고, 대선 결과를 둘러싼 법적 분쟁이 현실화하고 있다는 점에서 향후 증시 흐름을 낙관하기는 어렵다. 월스트리트저널은 투자자들이 대통령과 상원 다수당이 엇갈리며 경기 부양 법안이 혼란을 겪을 수 있다는 점을 간과했을 수 있다고 경고했다.

경기부양 법안 통과에 대한 부정적 전망으로 인해 미 국채 값은 급등했다. 하루전 도널드 트럼프 대통령의 승리 가능성이 부각되며 국채금리가 0.92%까지 치솟았지만 바이든의 승리 가능성이 커지며 오히려 하락 반전했다.

국채 금리 하락속에 주요 은행들의 주가는 3~5%의 급락세를 보였다. 일부 지방은행들은 10%가까운 폭락세를 보였다.

달러 가치가 안정되며 12월 인도분 서부 텍사스산 원유(WTI)는 전날보다 배럴당 4%(1.49달러) 뛴 39.15달러에 거래를 마쳤다. 12월 인도분 금은 온스당 0.7%(14.20달러) 떨어진 1896.20달러에 장을 마감했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr