이건희 회장 빈소 조문한 총수들 코로나19 검사…'재계 긴장'

[아시아경제 이기민 기자] 이건희 삼성 회장의 빈소를 취재한 기자가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받으면서 조문 왔던 기업 총수들과 최고위층 임원들이 코로나19 검사를 받거나 받을 예정이어서 재계가 긴장하고 있다.

4일 재계에 따르면 최태원 SK그룹 회장은 이날 오전 중앙재난안전대책본부(중대본) '10월 26일 서울 강남구 삼성서울병원 장례식장 방문자 검사 요망' 안내 재난 문자를 받고 코로나 검사를 받은 것으로 알려졌다. 최 회장은 방역 지침에 따라 검사를 받고 결과가 나올 때까지 자택에서 격리중이다.

박용만 대한상공회의소 회장도 이날 오전 코로나19 검사를 받고 자택에서 대기하다가 오후 음성 판정을 받았다. 손경식 한국경영자총협회 회장도 이날 오후 코로나19 검사를 받았다.

삼성 사장단과 빈소를 지키던 삼성전자 관계자들도 역시 코로나19 검사를 받은 것으로 알려졌다. 이 밖에 정몽준 아산재단 이사장과 정기선 현대중공업 부사장도 곧 검사를 받을 것으로 보인다.

정의선 현대차그룹 회장, 김승연 한화 회장, 박정원 두산그룹 회장, 이웅열 전 코오롱그룹 회장, 황각규 전 롯데지주 부회장 등도 26일 빈소를 방문한 바 있다.

앞서 지난달 26일 이 회장의 빈소가 마련된 삼성서울병원 장례식장 1층 로비와 출입구 야외에서 취재활동을 한 기자가 지난 2일 코로나19 확진 판정을 받았다.

중대본은 이에 폐쇄회로(CC)TV 조사 등을 진행한 결과 지난달 26일 삼성서울병원 장례식장을 방문한 사람이 1000여명이고, 현장에서 불특정 다수에게 코로나19를 전파했을 수도 있다고 보고 4일 재난 문자를 발송했다.

다만 당국은 확진자가 장시간 장례식장 근처에 머물기는 했지만 밀접 접촉 가능성과 전파 가능성은 높지 않다고 보고 있다.

