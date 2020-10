최대집 의협 회장 "의사국시 문제 해결 수준 진입…실무 프로세스 진행"

[아시아경제 정현진 기자] 최대집 대한의사협회(의협) 회장이 의사 국가고시(국시) 실기시험 재응시 문제가 해결 단계에 돌입, 실무적 프로세스가 진행 중이라고 밝혔다.

31일 최 회장은 페이스북에 "(의대) 본과 4학년 학생들의 의사국시 문제는 금주중 해결의 수순으로 진입했다"고 적었다. 최 회장은 "실기 시험을 위한 실무적 프로세스가 진행 중이다. 금주 화요일, 수요일 중 당·정·청의 입장을 확인했다"고 밝혔다. 이어 "정부 측에서는 더는 논란을 만들지 말고 입장 번복이 있어서는 안 된다는 점을 말씀드린다"면서 "대화는 지난 수요일까지 충분히 했고 그래서 행동 대 행동의 원칙을 말씀드린 것"이라고 강조했다.

최 회장은 "어제 비상연석회의에서는 이런 현황을 공유하고 이제 국시에 관한 입장 번복이 절대로 있어서는 안 된다는 점을 말씀드렸다"면서 "범의료계투쟁위원회(범투위)에서 다음 주부터 이와 관련한 대응을 주문했다"고 밝혔다. 그는 "가급적 빨리 이 문제를 매듭짓고 의협은 주요 의료계 현안들을 정부와 대화로 풀어나가기를 원하고 있다"면서 "국회에서의 입법에 대한 대응에도 만전을 기하겠다"고 덧붙였다.

이 글은 이날 오전 최 회장의 페이스북에 게재됐으나 현재는 글이 보이지 않고 있다.

의협은 지난 29일 정부가 국시 문제에 대해 '재응시는 불가하다'는 기존의 입장을 고수하자 의정협의체 구성을 거부하고 강력한 행동으로 대응할 것을 예고했다. 같은 날 최 회장은 페이스북에 '비타협적 전국투쟁'에 나서겠다고 적었다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr